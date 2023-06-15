Олимпийский чемпион Нагорный поздравил лауреатов кинофестиваля «Юнармия в кадре»

В Москве на Поклонной горе награждены победители и призеры первого всероссийского юнармейского кинофестиваля. Среди них были и подмосковные участники.

Мария Юрова стала обладательницей главного приза в номинации «Лучший музыкальный клип», Егор Назаров занял второе место в номинации «Лучший художественный фильм».

Фестиваль «Юнармия в кадре» получился очень представительным. На суд комиссии вынесено более 500 проектов. География конкурса — от Луганска до Забайкалья. Решено, что кинофестиваль станет ежегодным.

Как отметил начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, кинофестиваль помог ребятам ответить на многие жизненные вызовы.

«Главное, что юнармейцы всесторонне развиваются, растут творческими людьми», — подчеркнул Нагорный.

Работы победителей можно посмотреть по ссылке: https://yunarmy.ru/press-center/news/yunarmiya-v-kadre-gotovitsya-k-vstreche-finalistov/.

Ранее мы сообщали, что дело о трагедии в подмосковном Раменском на контроле у Александра Бастрыкина.