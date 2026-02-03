Олимпийский комитет сдался? Признание русского языка шокировало западные спортивные федерации

Русский язык включен в число официальных рабочих языков зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Это решение, впервые принятое за долгое время, существенно облегчит работу аккредитованных средств массовой информации, сообщает ТАСС .

Всего в перечень вошли восемь языков: итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский, китайский (мандаринский диалект) и русский. Для журналистов будет доступен синхронный перевод ключевых событий через специальное мобильное приложение, а в главных пресс-центрах организуют живой перевод, что позволит оперативно освещать соревнования без языковых барьеров.

Для российских спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе (без государственной символики), это решение также имеет значение. Хотя команда будет представлена только 13 атлетами, включение русского языка обеспечивает гарантию, что информация об их выступлениях будет доноситься до аудитории на родном для них языке.

Статус рабочего языка на Олимпиаде рассматривается не только как техническая необходимость, но и как показатель уважения к многоязычному спортивному сообществу.

Ранее стало известно, как снизить стресс без таблеток.