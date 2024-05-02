Омбудсмен Благовещенска рассказала о судьбе хулигана, наводящего ужас на класс

Ученика одной из школ Благовещенска перевели в новое учебное заведение. Полагают, что смена обстановки поспособствует изменению поведения, которое пугало одноклассников, родителей и учителей. Об этом рассказала «Газете.ру» уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова.

Один ребенок с невероятно плохим поведением вынудил родителей школы бойкотировать уроки. Они не водили детей на занятия из-за хулигана, который печально прославился жесткими выходками. Он приносил в школу нож, бил одноклассников, опускал одного из мальчиков в урну, издевался над учителем. На его счету много пакостей, которым решили положить конец: непослушного второклассника отправили в другое образовательное учреждение.

«У мальчика действительно, есть проблемы в поведении, надеюсь, новая школа, окружение, новые увлечения скорректируют его. По крайней мере, педагогами, специалистами были и будут приняты все необходимые меры для этого», — рассказала Третьякова.

По словам омбудсмена, школьник заявил, что всем доволен. Однако его поступки еще рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. С родителями ребенка и им самим предстоит еще беседа. Будут предприняты все меры для недопущения повторных скандалов.

Ранее сообщалось, что школьники сделали добрые дела во Фрязино в рамках важной акции.