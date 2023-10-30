Омбудсмен Московской области провела личный прием граждан

В Подмосковье прошел личный прием Уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской. На него пришли 17 человек, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

В сообщении уточнили, что жители интересовались вопросами, которые касались земельных отношений, неудовлетворительной работы управляющих компаний, неправомерного выставления счетов за коммунальные услуги и не только.

«По вопросам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — подчеркнула Фаевская.

Напомним, что обратиться к Уполномоченному можно по телефону +7 (498) 602-32-20. Кроме того, можно написать на почту upchmo@mosreg.ru, записаться на портале госуслуг Подмосковья на дистанционное консультирование или заполнить форму по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.