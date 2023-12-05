Омбудсмен по правам человека Подмосковья поучаствовала в совещании в Комитете Совета Федерации

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская поучаствовала в совещании в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального омбудсмена.

Отмечается, что участники совещания обсудили вопрос практики заключения соглашений о взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, а также их реализацию.

Ирина Фаевская отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье заключено тридцать пять соглашений с представительными органами власти и общественными организациями. Многие вопросы удается решать быстрее именно благодаря соглашениям о сотрудничестве, так как они предусматривают оперативный обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан.

По итогам мероприятия руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев предложил ряду ведомств начать разработку проектов типовых соглашений о соответствующем взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в РФ.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.