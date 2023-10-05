Омбудсмен Подмосковья посетила Добрый дом «Одинцовский» в Звенигороде

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России Мариной Васиной посетили Добрый дом «Одинцовский», расположенный в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека Московской области.

«Под моим особым контролем находится защита прав граждан, проживающих в Добрых домах Подмосковья. Я и мои сотрудники аппарата регулярно навещаем подопечных этих учреждений», — отметила Фаевская.

В ходе поездки Ирина Фаевская и Марина Васина оценили, как выстроена работа учреждения и быт подопечных. В пресс-службе также уточнили, что в регионе действуют девять Добрых домов, они расположены Чеховском, Раменском, Егорьевском, Шатурском округах, Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, а также Солнечногорском, Коломенском.

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