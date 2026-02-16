Омбудсмен раскрыла судьбу сотен пропавших бойцов спецоперации

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поделилась результатами масштабной работы по установлению судьбы сотен военнослужащих, считавшихся пропавшими в зоне специальной военной операции (СВО). Ее слова передает портал E1.ru.

Цифры, озвученные омбудсменом, впечатляют и вселяют осторожный оптимизм в семьи, месяцами живущие в неведении.

По словам Мерзляковой, за прошлый год удалось прояснить ситуацию с бойцами, которые числились в розыске. Всего в списках значились 1348 свердловских военных, проходящих по категориям самовольно оставивших часть или дезертиров.

Омбудсмен рассказала про проверку, которая показала, что подавляющее большинство этих людей — не предатели и не беглецы. По ее словам, реально уклонились от службы только 22 человека.

«Удавалось оперативно получать сведения о судьбе участников спецоперации, длительное время не выходящих на связь, в том числе из 522-го Центра приема, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону», — отметила Мерзлякова.

Самое важное достижение — с почти тысячи бойцов статус СОЧ (самовольно оставивших часть) был снят.

Стоит отметить, что это не просто восстановление честного имени. Это реальные деньги для семей: после снятия обвинений родственники погибших получили право на положенные выплаты, которые ранее были заморожены из-за неопределенного статуса военнослужащего.

Ключевую роль в поисках сыграл 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших, расположенный в Ростове-на-Дону. Кроме того, сами родственники не сидят сложа руки: многие подключаются к поискам самостоятельно, просматривая видео с российскими пленными.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наказали чиновников за нарушение прав ветерана СВО.