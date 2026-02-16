«Забыли про боевое ранение»: в Зауралье наказали чиновников, скрывших правду о ветеране СВО

В Курганской области разгорелся скандал, который вышел далеко за пределы региона. Местные чиновники едва не лишили законных выплат ветерана специальной военной операции (СВО), получившего тяжелое увечье на передовой. Ситуацию пришлось исправлять прокуратуре.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, все началось с того, что боец, вернувшийся с поля боя с тяжелой травмой, был признан инвалидом. В документах, оформленных чиновниками, не оказалось главной строки: указания на то, что увечье получено непосредственно в ходе боевых действий. Из-за этой «ошибки» ветеран автоматически лишился целого ряда льгот и выплат, которые положены именно участникам СВО, а не просто людям с инвалидностью.

Мужчина не стал мириться с несправедливостью и обратился за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство оперативно подключилось к делу. Прокурорская проверка показала, что чиновники действительно допустили нарушения. В результате данные о причине инвалидности были исправлены, и ветеран наконец-то получил доступ ко всем полагающимся ему социальным гарантиям.

Но просто исправить бумаги в ведомстве не стали. Трое виновных сотрудников местных органов, чья халатность едва не оставила героя без поддержки, понесли дисциплинарное наказание.

