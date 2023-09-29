Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада и попавшего под грузовик в Орле

Уполномоченный по правам ребенка Орловской области рассказал о самочувствии трехлетнего мальчика, ушедшего из детского сада и попавшего под грузовик. Подробности рассказало РИА Новости .

Днем ранее мальчик каким-то образом смог уйти из детского сада в Орле и попал под колеса грузовика. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу. Как рассказал детский омбудсмен региона Константин Домогатский, он связался с медицинским учреждением, куда помести ли мальчика, и выяснил, как себя чувствует ребенок. Сегодня состояние пострадавшего расценивается как удовлетворительное, он находится в общей палате.

Правоохранительные органы в это время начали проверку и возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура контролирует ход расследования и следит, чтобы ребенку оказали соответствующую медицинскую помощь.