В Салехарде волонтеры спасли щенков, жестоко выброшенных на помойку

В Салехарде неизвестные пытались утопить щенков, а после выбросили умирать на мороз. Однако погибнуть многим из помета не дали волонтеры, которые нашли бедолаг в критическом состоянии. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Замерзших щенят нашли в контейнере для бытовых отходов. Четыре хвостатых привлекли внимание прохожих пронзительным писком. Когда из мусорки достали пакет, оттуда вывалились «ледышки».

Как рассказала сотрудница приюта для бездомных животных «Дорога Домой» Александра Погребняк, еще слепых щенков обогрели и высушили, затем назначили специальное питание. Важно было максимально осторожно откормить новорожденных. Делают это каждые два-три часа, помогают массажем живота.

В настоящее время волонтеры оценивают состояние щенков положительно: у них высокие шансы выжить и вырасти в здоровых собак среднего размера. Весь выводок планируют раздать неравнодушным жителям Салехарда, чтобы каждый щенок обрел дом и любящих хозяев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Павлово-Посадского гофрокомбината посетили приют для собак.