ОМОН нагрянул под Москвой в клуб ММА, где тренировались подростки

По информации, полученной от телеграм-канала Baza, инцидент произошел в 20:45 во вторник, 25 февраля. Очевидцы сообщают, что в клуб единоборств Agressor в подмосковном городе Мытищи ворвались сотрудники спецназа в полном обмундировании и с криками «всем оставаться на местах, работает ОМОН!».

В это время в спортивном зале проходила тренировка по смешанным единоборствам для детей и подростков от 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов были вооружены автоматами, но не использовали их. Затем они разделили подростков на группы в соответствии с возрастом, посадили их в круг, попросили предъявить документы и вызвали родителей несовершеннолетних, чтобы те передали им детей.

«Задержание детей, по словам родителей, ОМОНовцы мотивировали «комендантским часом» (в Подмосковье действует комендантский час для детей до 16 лет. Им запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00). При этом родители задержанных детей уверяют, что время еще более чем позволяло подросткам дойти до дома без нарушений», — приводится в публикации.

Родители утверждают, что ранее в Agressor не происходило подобных инцидентов. От тренеров клуба спецназовцы потребовали предоставить объяснения.

Ранее сообщалось, что ОМОН ворвался в клуб «Систерс». Сообщается, что во время обыска у одного из посетителей были найдены наркотические средства. В другом клубе — Bizarre — силовики обнаружили комнаты с инвентарем для БДСМ-игр и сценические костюмы.