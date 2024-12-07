«Все мордой в пол»: ОМОН нагрянул в клубы «Центральная станция» и Bizarre в Москве

В Москве среди ночи субботы, 7 декабря, полицейские провели силовые акции в рамках рейдов по нескольким столичным клубам, передает Mash со ссылкой на посетителей ночных развлекательных заведений.

Согласно предварительной информации, первым делом ОМОН ворвался в клуб «Систерс». Сообщается, что во время обыска у одного из посетителей были найдены наркотические средства. В другом клубе — «Bizarre» — силовики обнаружили комнаты с инвентарем для БДСМ-игр и сценические костюмы.

«Силовики нагрянули в московские клубы „Центральная станция“ и Bizarre. Несколько десятков гостей положили лицом в пол. Этой ночью в гей-клубе* проводилась вечеринка „Царица пати“. По нашей информации, на огонек в ЦС и Bizzare забрели полицейские. Нашли кучу всего запретного: всякие вещества и комнаты для БДСМ», — приводится в публикации.

Причина рейдов силовиков по московским ночным клубам пока неизвестна.

Напомним, на прошлых выходных столичный ОМОН нагрянул в Москве в клуб Arma, ранее носивший название Mutabor. Во время вечеринки людям приказали сесть на пол, некоторых досмотрели.

* — ЛГБТ признано экстремистским движением в России.