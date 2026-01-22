Он атаковал школу в день ее похорон: как любовь к погибшей однокласснице могла толкнуть подростка на преступление

Новые шокирующие подробности стали известны в деле о нападении на лицей в Нижнекамске. Согласно данным, которые приводят телеграм-каналы, напавший на школу 13-летний Данис был безответно влюблен в шестиклассницу Лизу Р., которая трагически погибла за два дня до инцидента. Нападение на учебное заведение подросток совершил именно в день похорон девочки.

Лиза Р., как описывают источники, была обычной школьницей: увлекалась аниме, участвовала в олимпиадах и стремилась получить «красный аттестат». Она вела социальные сети, где делилась мыслями о школе и повседневной жизни. Данис, по имеющейся информации, испытывал к ней сильные чувства, но взаимностью она не отвечала, хотя они иногда общались.

Получив доступ к соцсетям погибшей подруги, Миша оставил там эмоциональное обращение. Он призвал всех не обращать внимания на буллинг, плохие оценки и ссоры с родителями, подчеркивая, что все в жизни можно исправить.

Спустя два дня, 22 января, в день похорон Лизы, Данис пришел в лицей с ножом и петардами. Следствие рассматривает версию, что глубокое эмоциональное потрясение от смерти девочки, в которую он был влюблен, могло стать ключевым мотивом, подтолкнувшим подростка к страшному поступку. Эта история добавляет новый, трагический слой к пониманию причин произошедшего в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что на тактической разгрузке школьника из Нижнекамска нашли имя погибшей подруги.