«Он боится»: психолог раскрыла, о чем говорит желание казаться чересчур мужественным

В повседневной жизни мы часто встречаем мужчин, которые намеренно демонстрируют окружающим свою силу и мужественность: они широко расставляют руки и плечи, огрубляют голос в разговоре, делают неуместные комплименты женщинам и часто пытаются самоутвердиться за счет других мужчин.

Психолог Екатерина Корендясева рассказала, о каких психологических проблемах говорит такое поведение.

«Желание неестественно «выпучить» наружу свою силу и мужественность означает, что человек не ощущает их по-настоящему. Он неуверен в себе. Когда человек подчеркивает что-то в своем поведении, можно говорить о психологической проблеме», — пояснила Корендясева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, когда мужчина изображает утрированную и стереотипно-карикатурную маскулинность, он компенсирует недостаток этого ощущения в самом себе.

«Стоит обратить внимание и на то, как принято воспитывать мальчиков. Обычно им запрещают быть ранимыми, проявлять чувства, и наоборот — учат серьезному, выносливому, стрессоустойчивому поведению», — отметила собеседница издания.

Психолог считает, что иногда подчеркнутая мужественность говорит не о комплексе неполноценности, а о желании соответствовать общепринятым стандартам мужественности.

«Такой мужчина боится, что кто-то увидит в его поведении хотя бы малейший намек на женственность. Он уверен, что подчеркнутой маскулинностью добьется уважения от других мужчин и привлечет внимание привлекательной ему девушки», — рассказала эксперт.

По словам Корендясевой, демонстративная мужественность может также говорить о намерении поддерживать образ-маску. Это помогает человеку бороться со стрессом и мысленно дистанцироваться от проблем реального мира. Подобное поведение можно назвать психологической стратегией выживания.

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