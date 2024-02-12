«Он был шокирован»: выяснилось, что подумал Такер Карлсон о Владимире Путине после нашумевшего интервью

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «пробило информационную блокаду России». Событие уже который день неустанно обсуждают пользователи Сети, а эксперты рассуждают о том, какое влияние этот диалог окажет на социально-политическую обстановку во всем мире.

Нашему корреспонденту удалось выяснить, с какими настроениями журналист приехал из США к нам в гости, и какое впечатление на него произвел разговор с лидером РФ.

«Такер Карлсон изначально прибыл в Россию с хорошим отношением. Однако он все равно не ожидал того, что увидит. Ездил в московском метро, чтобы оценить, насколько комфортно перемещаться по столице, заказывал еду из разных сервисов доставки. Качество всего ему очень понравилось», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник, близкий к недавнему интервью.

По словам собеседника нашего издания, американский журналист был вежлив, но местами слишком настойчив.

«Он был шокирован прытью и напористостью нашего президента. Ведь Карлсон сначала думал, что сам будет задавать тренд диалога. А вышло наоборот. У журналиста было заготовлено несколько листов с вопросами, он планировал идти по ним, но президент сам по ходу диалога уже на них ответил», — поделился инсайдер.

Ранее стало известно, кто раскрыл личность Путина лучше — Карлсон или Стоун.