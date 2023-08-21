«Он их подавляет»: шаман рассказала, как карма Зеленского влияет на судьбы его детей

Карма президента Украины Владимира Зеленского негативно влияет на жизнь его близких. Об этом рассказала эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр.

По ее словам, считка кармы лидера Незалежной показала, что у него есть темные тайны.

«Кармически он рожден для страшных секретов. Кто-то рожден сделать шикарную карьеру, кто-то родился болеть тяжело, кто-то родился для переезда. Кармы у всех разные, а Зеленский — это лицо, рожденное для страшных секретов», — рассказала Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам шамана, Зеленский — человек, рожденный подавлять мужчин.

«Даже если он их сильно любит, он их подавляет. Например, у него двое сыновей, даже если он их любит, то все равно будет портить им карму. Даже если он их поддержит, даст хорошее образование, купит дорогую недвижимость, все равно одним тем, что он их отец, он делает им тяжело», — уточнила эзотерик.

Зеленский, по ее словам, подавляет всех, особенно свою родню: тех, кто с ним одной крови. На втором месте уже все остальные мужчины.

«Именно своим близким он делает плохо одним тем, что он их отец. Поэтому двум его сыновьям надо карму по-шамански отчитывать», — предостерегла Батыр.

Ранее была найдена причина, по которой Зеленский употребляет наркотики.