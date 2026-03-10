«Он не собирался умирать»: вышла вторая часть фильма о матери, потерявшей сына-героя

Телеканал RT представил вторую часть документального фильма «Сильные духом. Мама и сын». Это история, от которой сжимается сердце: женщина, потерявшая ребенка на войне, и мечты, которые он так и не успел воплотить. Но фильм не только о горе — он о силе, памяти и невероятном совпадении судеб, которое случилось уже после гибели героя.

11 января командир Никиты позвонил его матери Ольге. Новость была страшной: ее сына, возможно, нашли. Для женщины наступило самое тяжелое время — подготовка к похоронам собственного ребенка. Но, вспоминая Никиту, Ольга говорит не о смерти, а о жизни, которой у него было полно.

«Это не человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернётся, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением, с ребятами его поколения, как доносить эти смыслы», — вспоминает Ольга.

Никита мечтал вернуться к гражданской жизни и заняться важным делом — объяснять молодежи, как западные НКО пытаются манипулировать сознанием, подменяют понятия и раскачивают умы. Он знал об этом не понаслышке: сам прошел через увлечение оппозиционными блогерами и хорошо понимал механизмы влияния на молодое поколение. Вернуться, чтобы предупредить, — такая цель была у бойца.

Проводить Никиту в последний путь приехал его сослуживец, бывший росгвардеец. И здесь судьба сделала неожиданный поворот. Оказалось, что в прошлом, во времена уличных протестов в Москве, они с Никитой находились по разные стороны оцепления. Тогда они были чужими, почти врагами. А на фронте воевали плечом к плечу, прикрывая друг друга.

Эта история — еще одно доказательство того, как жизнь умеет сводить людей и расставлять все по своим местам. Фильм «Сильные духом. Мама и сын» — не просто хроника потерь, а напоминание о том, что даже в самые темные времена есть место человечности, единству и вере в правду.

