«Он не в силах себя контролировать»: выяснились истинные причины алкоголизма Панина

Недавно Алексей Панин* был задержан в Эстонии. СМИ сообщают, что актер выпил лишнего и устроил дебош: бил посуду и ругался матом. Это уже далеко не первый скандал с его участием. Артист также признался, что у него большие проблемы с алкоголем.

Психолог Екатерина Корендясева рассказала, с чем может быть связан алкоголизм актера. По ее словам, за склонность к спиртному отвечают более 200 генов в организме человека.

«Однако часто алкоголизм проявляется на фоне психологических проблем, заработанных под влиянием семьи и общества. Алкоголь становится формой избегания собственной душевной боли», — объяснила Корендясева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, с помощью спиртных напитков Панин* заглушает внутренние переживания. Возможно, это говорит о депрессии или других расстройствах.

«Новости о Панине*, как правило, скандальные. Алкоголь делает актера буйным. Это говорит о том, что его нервная система перевозбуждена, он не в силах себя контролировать. То, что он долго удерживал в себе, вырывается наружу», — отметила психолог.

Также Корендясева добавила, что зависимости и пагубные привычки — это повод обратиться к наркологу и психиатру. Они помогут выявить нарушения в организме и возможные психологические проблемы.

Ранее мы раскрывали другие подробности задержания Панина в Эстонии.

*признан иностранным агентом в РФ