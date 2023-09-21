«Он придет сам»: эзотерик рассказала, как можно призвать беса

Жизнь тосклива, коллеги раздражают до скрежета зубов, работа приносит мало денег, а на практике методы инфоцыган не работают. А что, если вызвать беса и подчинить его себе? Тогда на голову свалится настоящее богатство, а человек станет всесильным. Так думают некоторые, принимаясь искать инструкцию по вызову беса в интернете. И находят.

Знаменитая эзотерик и таролог Марианна Абравитова заявила, что дьявола не надо вызывать — он сам придет к глупым людям. Несмотря на то, что интернет полон подобными инструкциями, ничего у человека не получится.

«Только настоящие практики, эзотерики владеют техниками по вхождению в инфернальный канал, где можно соединиться с так называемыми инфернальными дьявольскими сущностями», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что обычному человеку такое неподвластно.

«Это детские игрушки. Человек может думать, что его вызвал. Может даже представить его или попасть в галлюцинацию, если не очень здоров», — добавила ясновидящая.

Дьявол приходит сам безо всяких инструкций, потому что человек по природе своей очень подходит для того, чтобы дружить с ним, отметила собеседница издания.

«Мы знаем таких людей. Это маньяки, садисты, серийные убийцы — все они живут тем, что издеваются над животными и себе подобными. Дьявол сам к ним придет и возьмет их в свою команду», — заключила Абравитова.

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