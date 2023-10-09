«Он пригоден к службе»: выяснилось, может ли Галкин отправиться на фронт в Израиле

После шокирующих событий, случившихся в Израиле в прошедшие выходные, многие россияне обеспокоились судьбой отечественных звезд, которые покинули Россию в феврале 2022 года.

Среди них самая известная пара российского шоу-бизнеса — юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева, которые переехали туда вместе с детьми.

Теперь, наконец, шоумен-иноагент вышел на связь и опубликовал в соцсетях новое видео. Артист отметил, что за полтора года, которые он живет за границей, Израиль стал для него Родиной, а потому покидать страну в столь сложный период он не собирается, хотя такая возможность у него есть.

По словам Галкина*, он не относится к Вооруженным силам Израиля, а потому не собирается участвовать в прямых боевых действиях, но поможет военным страны другим способом. Например, будет сдавать кровь.

Однако, как отметил политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, в случае общей мобилизации на фронт ему пойти все же придется.

«Не исключено, что они будут опять проситься в Россию. Но если останутся, возможно ему придется воевать за Израиль. Он пригоден к службе. Если будет общая мобилизация — точно пойдет, хочет он того или нет», — уточнил Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Песков заявил, что конфликт в Израиле никак не повлияет на ход специальной военной операции.

*признан в РФ иноагентом