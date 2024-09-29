«Он просто трус»: продававшая цветы бабушка из Ульяновска рассказала подробности нападения неадеквата на нее

Ранее мы писали, что задержанным за нападение на пенсионерку оказался 46-летний ульяновец. Мужчина не смог объяснить, зачем несколько раз ударил бабушку, которая торговала цветами у продуктового магазина. Неадекват скрывался неделю после избиения женщины.

По словам избитой женщины, поступок налетчика не подлежит никакой логике. Раньше она с ним никогда не виделась, а в тот злополучный день и слова плохого не сказала. Зато получила несколько ударов, и пришлось потом обращаться за помощью к врачам.

«Он ненормальный, видимо, какой-то, асоциальный тип, может быть. Не знаю я точно. Он просто напал на меня, совершенно незнакомый. Я вообще обалдела. Сидела тихо, мирно. Ни с кем не разговаривала, ничего. Он подошел и начал», — вспоминает бабушка, с ней побеседовали журналисты телеканала РЕН.

Женщина поведала также, что на ней в тот вечер 46-летний хулиган не остановился и продолжил бесчинствовать в районе. Избирая, пенсионерка назвала нападавшего «трусом». Уже в отделе полиции задержанный понял, что натворил, но было уже поздно.

«Он тут шины порезал в соседних домов. Семь эпизодов у него. Погубил машины у людей, на него тоже заявление писали. Будет суд, его будут судить. Самое главное, что его закрыли, он не будет тут угрожать людям», — рассказала она.

Напомним, накануне также стало известно, что неадекват набросился и избил престарелую мать погибшего бойца СВО в Тюмени.