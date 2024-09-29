Shot: неадекват набросился и избил престарелую мать погибшего бойца СВО в Тюмени

В Тюмени местный житель повел себя неадекватно и с похмелья несколько раз ударил по голове мать погибшего бойца СВО. Как передает Shot, вопиющий инцидент произошел накануне днем на выходе из магазина.

Согласно предварительной информации, изверга взбесило то, что пожилая женщина зашла в продуктовый вместе со своей собакой. Чтобы как следует проучить пенсионерку, мужчина начал распускать руки.

«Пенсионерка гуляла с собакой и зашла в магазин за батарейками. Таблички, запрещающей животному находиться внутри, не было, продавцы тоже были не против. Как утверждает женщина, на кассе появился мужик с несколькими бутылками водки, от него разило перегаром. Он втиснулся без очереди, но его не обслужили. Тогда стал буянить и орать, почему, мол, в магазине собака», — приводится в публикации.

Как поведала пострадавшая, после скандала внутри магазина мужчина подстерег ее на выходе и сначала накинулся на собаку, а после досталось и ей самой, когда она попыталась встать на защиту питомца. Пенсионерке пришлось обращаться к медикам за помощью. После чего женщина пошла в полицию и написала соответствующее заявление на хулигана. Уже в отделе выяснилось, что у нее на СВО, защищая родину, погиб сын.

«Сама женщина потеряла сына — он был старшим лейтенантом, погиб в зоне СВО. Сослуживцы приезжали к пенсионерке и рассказывали о нем, как об отважном солдате», — передает канал.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста.