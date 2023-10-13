«Он тоже из актерской среды»: стал известен настоящий избранник Дарьи Мороз

О возможном романе актрисы Дарьи Мороз с Петром Дрангой говорят уже несколько дней. Все началось с того, что они крепко обнялись на премьере четвертого сезона «Содержанок». Актриса поспешила разуверить поклонников. По ее словам, с Петром их связывают исключительно рабочие и дружеские отношения.

Известный таролог Наталья Попова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как Мороз и Дранга относятся друг другу на самом деле и когда актриса найдет настоящую любовь.

«У них есть лишь духовная привязанность друг другу, нет серьезных отношений, мыслей о создании семьи. Это обыкновенный рабочий флирт», — заявила Попова.

Она добавила, что тем, кто переживает о личной жизни Мороз, стоит успокоиться. По мнению таролога, актриса скоро встретит настоящую любовь.

«У Дарьи будет человек, который станет ее судьбой. Но это будет позже — в марте 2024 года. Именно тогда она встретит человека для создания семьи, и он тоже будет из актерской среды, но этот человек только начнет набирать популярность. Как раз благодаря встрече с ней он станет известным и популярным», — заключила таролог.

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