«Он улетел в Иваново»: материнское расследование привело к страшной правде и потере сына на фронте

В Приморском крае история, больше похожая на сценарий драматического фильма, обернулась суровой реальностью для двух семей. Двух мальчиков, родившихся в декабре 1989 года в роддоме Лесозаводска, по роковой ошибке перепутали. Правда, раскрывшаяся спустя десятилетия, навсегда изменила жизни всех участников этой истории, а один из мужчин, узнавший о подмене, ушел в зону специальной военной операции.

Все началось с материнской интуиции. Наталья Степанова, воспитывавшая Сергея, рассказала aif.ru, что годами не могла избавиться от сомнений — сын не был похож на родных. В 2016 году, когда мужчинам было уже по 28 лет, она решилась на свое расследование. Поиски в социальных сетях привели к ошеломительному результату: фотография мужчины по имени Андрей оказалась до боли знакомой. Другой сын Натальи, глядя на снимок, принял его за фото собственного отца в молодости.

Так женщина вышла на Галину Москалькову, которая в далеком 1989 году лежала с ней в одной палате роддома. В день выписки медперсонал принес новорожденных с идентичными бирками, где была указана фамилия только одной матери. Тогда врачи успокоили женщин, назвав это технической ошибкой. Генетическая экспертиза, проведенная спустя 27 лет, показала страшную правду: Сергей и Андрей все это время росли в чужих семьях.

Судьбы, искалеченные ошибкой: от замкнутости до фронта. Новость стала ударом для всех, но взрослые мужчины отреагировали на нее по-разному, и их судьбы резко разошлись.

«Сергей общается с нами, но не так часто, как хотелось бы… Он очень ранимый с самого детства», — рассказала Наталья Степанова, добавив, что с биологической матерью Галиной он практически не общается.

Сам Сергей позже констатировал: «Можно сказать, что эта ошибка разрушила на данный момент отношения двух семей».

Андрей сначала переехал к своей биологической матери Наталье, но его жизнь не наладилась. По словам Натальи, у него не было высшего образования, своей семьи и стабильности. Осенью 2025 года он внезапно пропал, а затем объявился и заявил, что у него проблемы с работой и жильем. Вскоре после этого он принял неожиданное для всех решение.

«Я толком даже не поняла, как это произошло… он позвонил по объявлению и улетел в этот же день в Иваново», — с горечью поделилась Наталья Степанова, узнав, что ее кровный сын ушел на СВО.

Семьи пытаются добиться компенсации морального вреда в размере 30 миллионов рублей (по 3 миллиона на каждого из десяти пострадавших, включая родителей, братьев и бабушек). Однако суды трех инстанций, включая кассационный, им отказывают. Судьи ссылаются на то, что в 1989 году в советском законодательстве понятия «моральный вред» не существовало.

Адвокат семей Александр Зорин настаивает, что вред возник не в момент ошибки, а в момент ее осознания — спустя десятилетия.

«Недопустимо лишать жертв ошибок советской системы права на защиту. Люди фактически жили не со своими родными детьми… Это настоящая семейная драма», — заявил юрист.

Сейчас адвокаты готовят обращение в Верховный суд России. Параллельно Следственный комитет по Приморскому краю организовал доследственную проверку по факту возможной подмены.

