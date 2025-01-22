Он утолял жажду снегом и прятался под трупами врагов: пропавший без вести российский военный нашелся спустя два месяца

Пропавший без вести мобилизованный из Башкирии провел два месяца в мучительном пути к своим товарищам. Он был вынужден ползти, прикрываясь телами бойцов ВСУ, чтобы избежать внимания вражеских дронов, сообщил телеграм-канал Mash.

Виталий с позывным Малой присоединился к специальной военной операции осенью 2022 года. В составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады он участвовал в боях за Красногоровку, выполняя обязанности старшего разведчика и занимаясь эвакуацией погибших и раненых.

В начале ноября 2024 года он ушел на задание и пропал без вести. Последние два месяца его семья искала информацию о нем в разных воинских частях, госпиталях и моргах, но безрезультатно.

Официально Виталия признали пропавшим, и родные уже почти потеряли надежду, пока не заметили распространенное фото, на котором он спит на мандаринах, обнимая икону Невского.

За последние 60 дней Виталий боролся за то, чтобы добраться до своих. Он почти не употреблял пищи и утолял жажду растопленным снегом. При звуках дрона он притворялся мертвым или скрывался под телами погибших солдат, оставленных на линии фронта. Его местонахождение сейчас не известно семье.

Ранее сообщалось, что служащий на Украине боец сбежал в Россию и отказался от сына.