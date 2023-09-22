«Он вновь столкнется с этим»: выяснилось, что грозит Игорю Николаеву в будущем

Громкая новость о тяжелом состоянии музыканта Игоря Николаева привлекла много внимания и испугала его преданных фанатов. К счастью, Николаев хорошо перенес операцию и уже идет на поправку. Но не станет ли ему хуже?

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, что ждет знаменитого певца в будущем.

Строгие рамки врачей

По словам Абравитовой, Николаев будет долго восстанавливаться после перенесенной операции.

«Это был коллапс для его здоровья, и полностью восстановить здоровье ему не удастся. После такого люди превращаются в «хрустальную вазу». Сейчас его состояние оставляет желать лучшего», — поделилась своим мнением эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эзотерик считает, что врачи предложат музыканту жесткий режим жизни.

«Соблюдать его он будет только поначалу. Он человек творческий и эмоциональный — у него не получится жить по врачебным рекомендациям», — пояснила собеседница издания.

Жизнь «на полную катушку»

Абравитова отметила, что долгое время после восстановления с Николаевым все будет в порядке.

Фото: [ Кирилл Каллиников/©РИА Новости ]

«И тогда он посчитает себя полностью здоровым. Начнет игнорировать запреты медиков. Ничего хорошего из этого не выйдет: он вновь столкнется с этим, снова начнутся проблемы со здоровьем. Возможно, снова дойдет дело до операции», — рассказала эзотерик.

По мнению эксперта, проблемы у музыканта начнутся из-за привычек звездного образа жизни.

«Он проживает очень яркую жизнь. И жил он, и будет жить на полную катушку. Как и многие другие композиторы, поэты и певцы, Николаев живет на острие, но он не сможет отказаться от того, к чему привык за долгие годы», — заключила Абравитова.

Напомним, что 15 сентября появились новости о госпитализации Игоря Николаева. Певец жаловался на сильные боли в груди, а после перенес операцию на сердце. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он по-прежнему находится в больнице.

Ранее врач Мария Беляева дала прогноз по состоянию здоровья Игоря Николаева.