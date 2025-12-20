«Он выжил и посадил их в тюрьму»: история мужа, который переиграл жену-предательницу

Суд в Великобритании вынес приговор по делу о покушении на убийство. Мишель Миллс и ее сообщник Герант Берри, бывший военнослужащий, были приговорены к 19 годам лишения свободы каждый. Они организовали нападение на мужа Миллс, Кристофера Миллса, с целью получения страховой выплаты и устранения супруга, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Инцидент произошел 20 сентября 2024 года в жилом караване в графстве Кармартеншир. Двое мужчин в масках, вооруженные муляжами пистолетов, напали на Кристофера Миллса, но он оказал сопротивление, и нападавшие скрылись. После этого Мишель Миллс вызвала экстренные службы, сообщив о нападении неизвестных.

Ключевым доказательством стала восстановленная переписка между Миллс и Берри, которую судья Николас Никлин назвал доказательством реального и тщательного заговора. Мишель Миллс получила дополнительно 18 месяцев за воспрепятствование правосудию, а Берри — аналогичный срок за хранение имитационного оружия. Третий участник, Стивен Томас, признанный исполнителем второстепенной роли, был приговорен к 12 месяцам, которые уже отбыл.

Пострадавший Кристофер Миллс заявил, что не может смириться с расчетливым характером заговора и предательством жены.

Ранее сообщалось, что в Можайске перед судом предстанут трое мошенников за хищение более 17 млн руб. у местного жителя.