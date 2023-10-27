«Она имеет право»: выяснилось, законно ли Лерчек снова начала зарабатывать

Блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, заметили на одном из бьюти-мероприятий. Знаменитая «инфоцыганка» перед гостями рекламировала розыгрыш, призванный увеличить покупки торговой сети, пишет «НеМалахов».

И все бы ничего, но пользователи соцсетей вспомнили, что Лерчек находится под следствием, и ее присутствие на этом мероприятии вызывает вопросы. Впрочем, как рассказал адвокат Геннадий Нефедовский, вряд ли ее за это ожидает какое-либо наказание.

По его словам, в открытых источниках указано лишь то, что Чекалина не может пользоваться интернетом.

«Все зависит от того, что написано в ее запрете, то есть в решении суда. Если там указано только то, что запрещено ей лично выходить в интернет, то на публичных вечеринках она имеет право не только находиться, но также и зарабатывать деньги», — рассказал Нефедовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, уточнил собеседник, никакой ответственности здесь не будет.

«Она в интернет выходила? Не выходила. Она звонки осуществляла незаконные? Не осуществляла. Она общается с теми людьми, с которыми ей запретили общаться по закону? Не общается. Все остальное — только эмоции, что якобы она наказана, но деньги зарабатывает», — добавил эксперт.

Ранее выяснилось, зачем дело Лерчек передали в центральный аппарат СК.