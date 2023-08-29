«По делу проходят большие суммы»: выяснилось, зачем дело Лерчек передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Вести расследование будет следователь, занимавшийся делом о хищениях на космодроме «Восточный».

Как полагает адвокат Геннадий Нефедовский, такие меры необходимы для большей объективности.

«Уровень сотрудников в центральном аппарате выше, а на территориальные могут оказывать давление, так как по делу проходят большие суммы. Сложнее и дороже будет откупиться, если говорить простым языком», — отметил Нефедовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Лерчек могу привлечь к уголовной ответственности по статье за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Это правонарушение наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Также на усмотрение суда блогера могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

«Не исключено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового», — рассказал адвокат.

Ранее прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить Лерчек под домашний арест.