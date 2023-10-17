«Она пошла по другому пути»: выяснилось, кем могла бы стать Винер, если бы не выбрала спорт

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева назвала Ирину Винер волшебницей, аргументировав это тем, что именно знаменитая тренерша напророчила ей рождение долгожданного малыша, когда врачи разводили руками и настаивали на долгом восстановлении после резкой потери веса из-за депрессии.

Винер называют женщиной с железной волей и очень жестким характером, но могут ли у нее быть способности еще и к магии? На этот вопрос нам ответила известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

«Винер обладает и даром предвидения, и даром воздействия на людей и судьбы. Ее можно назвать человеком с эзотерическими способностями, более того, в ней еще сочетаются совершенно несгибаемая воля, изощренный ум, прагматичность и глубокая духовность», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие люди, по ее мнению, рождаются на земле нечасто.

«Если бы она пошла по другому пути, по эзотерическому, то стала бы очень сильным магом», — подчеркнула Абравитова.

Дары, которыми с Винер щедро поделилась вселенная, помогли ей построить мощную карьеру в спорте, уверена собеседница издания.

«Держать олимпийскую сборную на таком высочайшем уровне и вести ее, как ледокол, просто взрывая толщи льда, обычный человек бы не смог. Тут одного только таланта недостаточно. Нужна супер-энергия и миссия — все это присуще Винер», — заключила Абравитова.

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