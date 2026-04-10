«Она уехала и не позвонила»: спустя 46 лет опознали останки женщины

Спустя 46 лет полиция США наконец опознала останки женщины, чье тело нашли в овраге еще в 1980 году. Жертвой оказалась 29-летняя Виктория Джин Харгроув из Алабамы. Ее исчезновение расследовали десятилетиями, но имя убитой установили только сейчас — благодаря современным технологиям ДНК. Об этом сообщает WSFA.

Харгроув пропала 28 января 1980 года. Она сказала близким, что покидает город и свяжется с ними позже. Звонка не последовало. Через неделю ее объявили в розыск. А 18 февраля туристы нашли в овраге в калифорнийском Палм-Десерт тело неизвестной женщины. Экспертизы того времени не смогли установить личность. Дело замерло на 44 года.

В 2024 году региональная группа по раскрытию нераскрытых убийств эксгумировала останки. Генетический анализ дал результат. Женщина, которую считали безымянной жертвой, обрела имя. Выяснилось, что Харгроув незадолго до исчезновения развелась. У нее, вероятно, были отношения с бывшим коллегой, который тоже исчез примерно в то же время, но вернулся в Алабаму в августе 1980-го. Ее красный Datsun нашли на парковке отеля в Лас-Вегасе.

Свидетель видел за рулем того самого мужчину. Сам он сначала отрицал, что покидал город вместе с ней, а потом заявил: она отдала ему машину в счет долга.

