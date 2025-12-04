«Они были красивее»: женщина в Индии топила детей из-за зависти к их внешности

В индийской деревне Наулта полиция арестовала 34-летнюю женщину по подозрению в серии жестоких детоубийств. По признанию задержанной, она лишала жизни детей, которых считала более красивыми, чем ее собственные. Об этом сообщает The Times of India.

Поводом для расследования стала гибель шестилетней девочки на свадебном торжестве. Тело ребенка обнаружили в разгар праздника, а подозреваемая, мать четверых детей по имени Пунам, вела себя настолько спокойно, что это вызвало подозрения. В ходе допроса она призналась в убийствах, которые совершала в течение двух лет.

Ее жертвами стали четыре ребенка, включая ее собственного трехлетнего сына и девятилетнюю племянницу. По версии следствия, женщина действовала по одному сценарию: заманивала ребенка под предлогом игр или угощения, а затем топила в емкости с водой. После этого она имитировала несчастный случай, чтобы скрыть преступление. Мотивом, по словам подозреваемой, была болезненная зависть к внешности чужих детей. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего, а местные жители находятся в шоке от жестокости, которая долгое время скрывалась за фасадом обычной деревенской жизни.

