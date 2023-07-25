«Они ходили и переворачивали трупы, шарили по карманам»: мать офицера рассказала о страшной гибели сына на СВО

Евгений Иванов в свои 35 лет успел стать настоящим офицером, командиром роты, за которым шли солдаты. Которому верили и доверяли. И который с честью погиб, защищая Родину от нацизма.

Как признается мать Евгения Екатерина, многие сослуживцы после гибели сына на СВО стали писать ей благодарности. Некоторые, будучи ранеными, просили своих матерей связаться с родными любимого командира. Однажды с Екатериной связалась Инна В., чей сын служил в Ставрополе в 247-ом гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.

«Сын сказал, что было два-три нормальных офицера, в том числе и Иванов. Я не знаю, что вам сказать. «Спасибо» — слишком мало. Возможно, благодаря Жене жив мой сын. Он сказал, что Иванов остался с раненным солдатом и потом подорвал себя гранатой. Настоящий герой», — написала Екатерине Инна.

По признанию нашей собеседницы, как было на самом деле, никто не знает. Якобы российская колонна попала под артобстрел в Херсонской области.

«На том месте, где они погибли, говорят, такой кошмар был! Все, кто был в состоянии, собрались и уехали. Не забрали даже раненых — им сказали, следом едет группа и всех подберет. Один парень был ранен, он спрятался в кучу мусора. Он лежал, терял сознание, потом приходил в себя и слышал, как ходили и переворачивали трупы, шарили по карманам», — вздыхает Екатерина.

По словам раненного солдата, речь была иностранная, но точно не немецкая и не английская. Известно, что бойца нашли наши только через два дня. К тому времени живых уже не было, а у того очевидца было 80 осколков в теле. Эту историю Ивановой рассказал родственник погибшего.

Другой парень из 247-го полка рассказывал, как, проезжая мимо моста, где происходил обстрел 26 февраля 2022 года, нашел чей-то ботинок, в котором сохранилась ступня погибшего бойца. Он закопал находку в поле, а рядом положил то, что тоже оставалось от солдат: сигареты, шлемофон, наколенник и иконку Святого Георгия.

О том, как Евгений Иванов отправился на передовую, читайте здесь.