«Они нам не нравятся»: почему коренные татары в ужасе от новых лиц в своих общинах

Главной из них он назвал изменение этнического состава верующих из-за массовой трудовой миграции из стран Средней Азии, которая, по его словам, вытеснила из храмов не только татар, но и ранее преобладавших кавказцев.

Эксперт отметил, что для татар, особенно проживающих вне своих национальных республик, мечеть исторически выполняла роль не только культового сооружения, но и национально-культурного клуба, где можно было общаться на родном языке. Сейчас, как констатирует Силантьев, татарский язык в мечетях Центральной России практически вытеснен, что создает барьер для старшего поколения и вызывает безразличие у молодежи.

Еще одним фактором является демографическая ситуация: отрицательный естественный прирост среди татарского населения и большое количество смешанных браков, в которых дети чаще отождествляют себя с русской культурой. Силантьев также указал на последствия сноса в 2011 году старой Московской соборной мечети, что многие татары восприняли болезненно, и на внутренние конфликты в мусульманском духовном управлении, которые привели к переходу части общин к другим муфтиятам.

По мнению религиоведа, Духовное управление мусульман России делает ставку на многочисленных мигрантов, что временно увеличивает количество прихожан, но не укрепляет позиции традиционной татарской общины.

