«Они отпугивают посетителей»: в Орске разгорелся скандал из-за травли особенных детей в батутном парке

В Орске батутный парк оказался в центре скандала, где выгнали семерых детей с особенностями развития, которые посещали курс нейрореабилитации. Представители проекта «Нейротрамплин» сообщили «Газете.Ru», что причиной стали громкие звуки, издаваемые детьми во время занятий.

По словам пресс-службы, этот курс был первым для Орска, и родители с энтузиазмом ждали его начала. Все детали, включая специфику занятий и особенности детей, были заранее согласованы с администрацией парка.

Подчеркивалось, что адаптация к новой обстановке — естественный процесс, и опытные тренеры обычно успешно справляются с возможными трудностями. Обычно уже через полчаса–час удается наладить контакт с любым ребенком.

Однако, как утверждают в «Нейротрамплине», уже после первого занятия руководство парка отказалось от дальнейшего сотрудничества. Администратору проекта начали поступать грубые требования прекратить занятия и покинуть территорию.

Представитель батутного парка в голосовых сообщениях заявил, что дети кричат на протяжении трех часов, отпугивая посетителей, хотя сами занятия длятся не более 40 минут. Отклонено было и предложение увеличить оплату, так как, по мнению директора, проведение банкета было бы выгоднее, чем присутствие «орущих» детей.

В проекте подчеркнули, что занятия в батутном центре выбраны не случайно. «Нейротрамплин» специализируется на нейроабилитации детей с различными особенностями развития, используя упражнения на батуте для стимуляции работы мозга. Это способствует развитию речи, когнитивных функций и новых навыков. Кроме того, занятия в общественных местах важны для социализации и адаптации детей к жизни в обществе.

В переписке с представителями «Нейротрамплина» директор батутного парка выразил недовольство замечанием одной из матерей о чистоте на территории и заявил, что договоренность о допустимости шума не была достигнута.

