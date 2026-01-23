Они скрывали эти фото! Настоящий имидж брака Константина Хабенского всплыл на редких кадрах
Super: Ольга Литвинова открыла семейный архив, показав поклонникам редкие кадры
Супруга народного артиста России Константина Хабенского, Ольга Литвинова, разместила в своем блоге архивные фотографии. Снимки, сделанные в 2016 году, были опубликованы в рамках популярного сетевого тренда, пишет Super.
В публикацию вошли два кадра. На одном из них пара запечатлена во время выхода на красную дорожку светского мероприятия. Второй снимок сделан в частной обстановке во время семейного отпуска с ребенком.
Ольга Литвинова сопроводила фотографии комментарием, отметив, что период был интересным и что они с супругом внешне почти не изменились с тех пор. Брак актера и Ольги Литвиновой был заключен летом 2013 года. В семье воспитываются две общие дочери.
