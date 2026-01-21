Они сломались: в Наро-Фоминске засняли кота-пацифиста и его бесстрашную добычу

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа был зафиксирован случай, нарушивший все каноны классической анимации. В подъезде жилого дома № 34 местная жительница обнаружила мирно лежавших рядом домашнего кота и мышь. Фотография необычного соседства мгновенно разлетелась по социальным сетям, где героев тут же окрестили «Томом и Джерри», решившими наконец прекратить вечную вражду.

Очевидцем ситуации стала местная жительница Марина Иваненко. Спускаясь по лестнице, женщина заметила кота, спокойно лежащего у стены, а в полуметре от него — мышь. Как отметила Иваненко, ни одно из животных не проявляло признаков агрессии или паники, создавая впечатление полного взаимного безразличия. Охотник и его добыча, вероятно, договорились о мире и согласии под одной крышей.

«Спускалась по лестнице и буквально застыла на месте. Кот лежал, прикрыв глаза, а в полуметре от него — мышь. Никакой паники, никакой погони. Я успела сфотографировать этот уникальный момент», — рассказала REGIONS жительница дома Марина Иваненко.

В сети фотография вызвала бурное обсуждение с множеством шутливых версий. Пользователи предполагали, что герои, словно в серии «Тома и Джерри», устали от постоянной гонки, заключили сезонное перемирие из-за морозов или просто решили передохнуть перед новым раундом противостояния. Однако зоологи предлагают более практичное объяснение подобного феномена.

Как пояснил REGIONS специалист Максим Андронов, такое поведение в городской среде действительно возможно. Одна из основных причин — отсутствие у домашнего кота выраженного охотничьего инстинкта, особенно если животное хорошо кормят и оно не воспринимает мелких грызунов как источник пищи. Кроме того, сытый и спокойный питомец может просто не рассматривать мышь как угрозу или интересный объект для преследования, особенно в нейтральной территории, например, в подъезде.

Даже самый ленивый кот может непредсказуемо среагировать на мелкое животное, что может привести к травмам или распространению инфекций. Кроме того, мирное соседство не отменяет необходимости поддерживать санитарное состояние подъездов и своевременно предпринимать меры по регулированию численности грызунов, которые остаются переносчиками различных заболеваний.

