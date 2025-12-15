«Они спасут нас от самих себя»: сгибавший ложки для Брежнева раскрыл правду о пришельцах

Известный иллюзионист Ури Геллер сделал заявление относительно межзвездного объекта 3I/ATLAS, приближающегося к Земле. По мнению фокусника, этот объект является космическим кораблем инопланетных существ, передает Лента.ру.

В интервью изданию Daily Star Геллер заявил, что обитатели корабля прибывают с мирными намерениями, чтобы спасти человечество от угрозы самоуничтожения, в частности от ядерной катастрофы.

77-летний иллюзионист также описал внешний вид пришельцев. По его словам, они имеют гуманоидную форму, высокий рост, большие глаза и длинные пальцы.

Геллер предположил, что визит не будет похож на сценарии фантастических фильмов о враждебном вторжении. Он считает, что «корабль пришельцев» может пролететь мимо Земли, оставив человечеству некий загадочный дар, смысл которого людям предстоит разгадать.

