«Они такие длинные»: японец удивился одной особенностью российских магазинов
Японец удивился размерам продуктов в российских магазинах
Фото: [freepik.com]
Японец Хироши, приехавший в Россию в командировку, поделился своими впечатлениями от местных магазинов — и был искренне шокирован, пишет «Царьград».
Первое, что бросилось ему в глаза, — размеры продуктов. Увидев традиционный русский багет, Хироши назвал его очень длинным. Японец рассказал, что в его стране хлеб продается маленькими порциями в индивидуальной упаковке, поэтому такие габариты стали для него настоящим открытием.
Но на этом сюрпризы не закончились. Хироши с удивлением разглядывал литровые пакеты молока, огромные торты вроде «Праги» и банки с соленьями, которые в Японии просто не встретишь. Однако больше всего гостя из Токио поразило не количество еды, а люди.
«В Японии кассиры говорят одинаковые фразы одинаковым тоном. Здесь же я вижу настоящих людей с характером», — рассказал иностранный гость.
Возможность бесконтактной оплаты и душевные рекомендации продавщиц сделали поход в магазин для Хироши почти что экскурсией.
