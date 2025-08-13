«Они такие длинные»: японец удивился одной особенностью российских магазинов

Японец Хироши, приехавший в Россию в командировку, поделился своими впечатлениями от местных магазинов — и был искренне шокирован, пишет «Царьград».

Первое, что бросилось ему в глаза, — размеры продуктов. Увидев традиционный русский багет, Хироши назвал его очень длинным. Японец рассказал, что в его стране хлеб продается маленькими порциями в индивидуальной упаковке, поэтому такие габариты стали для него настоящим открытием.

Но на этом сюрпризы не закончились. Хироши с удивлением разглядывал литровые пакеты молока, огромные торты вроде «Праги» и банки с соленьями, которые в Японии просто не встретишь. Однако больше всего гостя из Токио поразило не количество еды, а люди.

«В Японии кассиры говорят одинаковые фразы одинаковым тоном. Здесь же я вижу настоящих людей с характером», — рассказал иностранный гость.

Возможность бесконтактной оплаты и душевные рекомендации продавщиц сделали поход в магазин для Хироши почти что экскурсией.

