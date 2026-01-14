«Они видят все»: можно ли получить помощь с небес от покойных родственников

Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Олег Початков в комментарии изданию «Волжская правда» высказался о возможности связи душ, пребывающих в Раю, с живущими на земле. Священник напомнил, что согласно христианскому вероучению, полное знание о судьбе каждого человека откроется лишь на Страшном суде, а человеческие представления о вечной жизни неизбежно ограничены земным опытом.

Он подчеркнул, что в Царствии Небесном, согласно церковным молитвам, отсутствуют болезни, скорбь и страдания в их привычном для людей понимании. Отвечая на вопрос о том, переживают ли души за земные трудности своих близких, протоиерей отметил, что если такое восприятие и существует, то оно носит иную, духовную природу и не тождественно земной печали. При этом он допустил, что спасенные души могут оказывать деятельную помощь живым, выражающуюся в духовной поддержке и заступничестве.

Таким образом, по мнению отца Олега, пребывание в Раю не означает полного разрыва связи, а может включать особую форму попечения о тех, кто остался на земле.

