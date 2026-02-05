«Они все богачи!»: финны сильно удивились «праздно-роскошной жизни» россиян
Супруги из Финляндии разрушили стереотипы о России после туристической поездки
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Финские туристы Юкка и Лиина поделились впечатлениями от поездки в Россию, которые полностью разбили их стереотипы. Мнение иностранцев опубликовано в канале «Успехи России» на платформе «Дзен».
Вместо ожидаемой экономии и последствий санкций финны столкнулись с демонстративным потреблением и расточительным, на их взгляд, образом жизни.
По словам туристов, они не заметили в России никаких признаков дефицита — магазины были полны товаров. Образ жизни и привычки россиян напомнили им Европу двадцатилетней давности.
Особенное удивление вызвал парадокс в поведении: люди постоянно ищут акции и кэшбек при покупках, но при этом легко тратят крупные суммы на отдых, дорогие автомобили, брендовую одежду и украшения.
Финны пришли к выводу, что для россиян это не хвастовство, а способ насладиться плодами своего труда и продемонстрировать уверенность и социальный статус.
Еще одним открытием стала повсеместная цифровизация. Вместо ожидаемой технологической отсталости, финны оказались в высокотехнологичном пространстве, где даже пожилые люди уверенно пользуются банковскими приложениями и следят за бонусными программами.
В итоге супруги сделали вывод, что реальная жизнь в России сильно отличается от той картины, которую транслируют многие западные телеканалы. Они также предположили, что подобные различия между пропагандой и реальностью могут подтолкнуть власти Финляндии к ограничению поездок своих граждан в Россию.
