«Они все чувствуют»: кошки перестали есть и выступать, когда умирал Юрий Куклачев

Весной 2024 года культовый артист Юрий Куклачев пережил событие, которое изменило его взгляд на жизнь, профессию и предназначение. Во время представления в собственном Театре кошек у 75-летнего клоуна случился обширный инфаркт. В беседе с KP.RU знаменитый дрессировщик рассказал, как он живет теперь, после того, как судьба дала второй шанс.

По словам Куклачева, если бы не немедленная операция, а через несколько часов он должен был лететь в Иерусалим, смерть настигла бы его в самолете. Спас артиста кардиохирург Роман Почивалин, пошедший против протокола и установивший ему пять стентов через артерию, чтобы не вскрывать грудную клетку.

Но даже после этого Куклачев оказался на грани: начался кардиологический шок, а сатурация упала до критических 50%. Врач просил его дышать ртом, но Куклачев, знакомый с методикой Бутейко, применил собственное поверхностное диафрагмальное дыхание и смог поднять уровень кислорода, буквально вытащив себя из могилы.

Вторым секретным оружием стали зеркальные нейроны: чтобы создать эффект радости, он мысленно вернулся в трехлетний возраст, представляя, как вставляет свое больное сердце в тело здорового ребенка и бегает по лужам. Этот психологический прием, по его словам, помог и врачу — процедура пошла успешнее.

Удивительно, но о тяжелейшем состоянии артиста первыми узнали не люди, а его пушистые коллеги. Как рассказал Куклачев, после того, как его увезла скорая, несколько его кошек отказались от еды и категорически не вышли на второе отделение, почувствовав, что «папе плохо». А когда он вернулся в театр спустя время, животные, забыв о еде, кинулись его обнимать. Сейчас, по словам артиста, кошки часто ложатся ему на область сердца, продолжая свою необъяснимую терапию.

Восстановление после операции стало для Куклачева отдельным проектом. Он отказался от трусцы в пользу дозированной ходьбы, начав с 15 метров в день и доведя прогулки до нескольких километров.

«Сердцу нельзя давать перенапряжения. И вот я сделал 15 шагов, аппаратик показывает — пульс с 70 до 90 поднялся. И я с разу сел. Потом 20 метров прошел. Через месяц ходил километр. По лесу. Со скамеечкой. Видел, что пульс пошел вверх — сразу садился. Потом по 2-3 км ходил. И шов потом, вместо того, чтобы быть во все сердце, оказался маленьким таким... Когда проверяли, сказали, что у меня как будто не обширный инфаркт был, а микроинфаркт», — пояснил Куклачев.

Отдельная часть жизни артиста — альтернативная медицина и питание. Он утверждает, что уже 20 лет держит в норме уровень сахара с помощью трав по рецепту друга-травника. А когда после операции упал гемоглобин, тот же специалист посоветовал не таблетки, а белорусскую кровяную колбасу, которую Куклачев называет «гениальной вещью» и «лечебным средством».

Сейчас, несмотря на установленный кардиостимулятор, 76-летний артист полон планов. Он считает, что ему дали второй шанс для выполнения миссии — завершить серию «киноуроков» о доброте, а также продвигать программу по укреплению семьи и повышению педагогического мастерства учителей через актерские техники. Пройдя через клиническую смерть, Юрий Куклачев видит свою новую роль не просто в выступлениях, а в том, чтобы делиться уникальным опытом выживания, где переплелись высокие медицинские технологии, сила мысли, дыхательные практики и необъяснимая связь с животными.

Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев встретит Новый год на гастролях с Театром кошек.