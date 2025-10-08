Онищенко назвал среду самым эффективным среди рабочих дней недели

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, пояснил в беседе с РИА Новости, что среда является наиболее продуктивным днем недели с точки зрения человеческого биоритма.

По словам эксперта, после выходных понедельник и вторник демонстрируют значительный рост работоспособности, который можно описать экспоненциальной кривой. Наиболее продуктивным днем недели является среда, после чего следует резкое снижение эффективности, отметил Онищенко.

Он обратил внимание, что четверг — это день с наименьшей продуктивностью в недельном цикле биоритмов.

Академик подчеркнул важность учета биоритмов школьников и снижения учебной нагрузки.

«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов... Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы... шесть, семь уроков», — заключил Онищенко.

Ранее Онищенко объяснил, почему перенос начала уроков может создать проблемы для родителей.