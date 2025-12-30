Онищенко посоветовал встретить Новый год и уже 2 января выйти на работу

Фото: [ Подготовка к Новому году в Серпухове/Медиасток.рф ]

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам приступить к работе 2 января. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Напомним, новогодние праздники в 2026 году будут длиться аж целых 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — сказал Онищенко.

Онищенко рекомендовал россиянам провести Новый год дома, избегая любых поездок за границу.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — мрачно спрогнозировал академик РАН.

