Онколог Исакова объяснила, какая боль в груди у женщин указывает на опухоль

Врач-онколог медицинской компании Суна Исакова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, какая боль характерна для женской груди, если там начала образовываться раковая опухоль.

Масталгия, или боль в груди, может возникать при росте опухоли, отечности молочных желез, инфекциях, из-за приема таблеток или просто слишком большого размера. Боль груди существует ациклическая, циклическая и экстрамаммарная. При последней боль односторонняя и с большей вероятностью может сказать о развитии опухоли, доброкачественной или злокачественной.

«Стоит также отметить, что боль не является ведущим симптомом злокачественных образований груди. Чтобы не пропустить онкопатологию на ранних стадиях, необходимо периодически проходить скрининг — делать маммографию с 40 лет один раз в два года. Но если у женщины есть родственницы по первой линии, например, мама, бабушка или сестра с таким диагнозом, то скрининг нужно проводить также с 40 лет, но ежегодно», — рекомендует врач

При экстрамаммарной боли также возможны обменно-дистрофические заболеванияя позвоночника. Также они возникают из-за проблем с суставами, сердцем или миалгическом синдроме.

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