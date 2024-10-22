Онколог Луев: Лжеклиники вербуют врачей и наживаются на убитых горем россиянах
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Россияне, как правило, готовы отдать все за лечение страшных болезней своих близких, даже если шансов очень мало. Как пишет KP.RU, как раз на таких граждан рассчитывают лжеклиники, где трудятся настоящие аферисты. При этом привлечь к ответственности такие учреждения практически невозможно.
Лечение чагой, травами и другими сомнительными способами предлагают недобросовестные клиники в РФ. При этом в учреждениях успешно убеждают клиентов в том, что лечение нетрадиционными способами, далекими от медицины, сработают. Обещают чудо для людей с онкологией, уверяя в гарантиях. Однако за такие услуги люди отдают баснословные суммы, счет ведется на сотни тысяч и миллионы.
Одна из москвичек рассказала про дочь с онкологией, которой не могли помочь врачи. При этом после обращения в другую клинику пошел активный процесс назначения лишних процедур, анализов и лечения. За это требовали подозрительно много. Уверяли, что девочка встанет на ноги за 10 дней.
«Дочь пролежала у них 15 дней. Результатом «лечения» стала бесполезная операция: ее разрезали и зашили, стент не установили, зато изуродовали живот и добавили новую проблему с венами. И обошлось это в 1,5 миллиона рублей», — делится потерпевшая.
Онколог Иван Луев отметил, что к нему часто приходят пациенты из недобросовестных клиник, которые буквально оставляют граждан без копейки. Он отметил, что насторожить в больнице и врачах должно огромное количество услуг и персонал, убеждающий в их необходимости. Скорее всего это мошенники, причем юридически защищенные. По словам Луева, могут назначать иммунотерапию людям, у которых срок дожития меньше месяца и прочие бесполезные в этом случае процедуры.
Попасть сотрудником в такие клиники также не сложно, уточнил врач.
«Они часто вербуют персонал. И там много врачей по совместительству работают. «Набирают» они и пациентов, постоянно обзванивая нормальные клиники и предлагая направить к ним больных. Обещают кешбэк. Я сам такие звонки получал», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере появилась новая схема мошенничества.