Онколог Луев: Лжеклиники вербуют врачей и наживаются на убитых горем россиянах

Россияне, как правило, готовы отдать все за лечение страшных болезней своих близких, даже если шансов очень мало. Как пишет KP.RU , как раз на таких граждан рассчитывают лжеклиники, где трудятся настоящие аферисты. При этом привлечь к ответственности такие учреждения практически невозможно.

Лечение чагой, травами и другими сомнительными способами предлагают недобросовестные клиники в РФ. При этом в учреждениях успешно убеждают клиентов в том, что лечение нетрадиционными способами, далекими от медицины, сработают. Обещают чудо для людей с онкологией, уверяя в гарантиях. Однако за такие услуги люди отдают баснословные суммы, счет ведется на сотни тысяч и миллионы.

Одна из москвичек рассказала про дочь с онкологией, которой не могли помочь врачи. При этом после обращения в другую клинику пошел активный процесс назначения лишних процедур, анализов и лечения. За это требовали подозрительно много. Уверяли, что девочка встанет на ноги за 10 дней.

«Дочь пролежала у них 15 дней. Результатом «лечения» стала бесполезная операция: ее разрезали и зашили, стент не установили, зато изуродовали живот и добавили новую проблему с венами. И обошлось это в 1,5 миллиона рублей», — делится потерпевшая.

Онколог Иван Луев отметил, что к нему часто приходят пациенты из недобросовестных клиник, которые буквально оставляют граждан без копейки. Он отметил, что насторожить в больнице и врачах должно огромное количество услуг и персонал, убеждающий в их необходимости. Скорее всего это мошенники, причем юридически защищенные. По словам Луева, могут назначать иммунотерапию людям, у которых срок дожития меньше месяца и прочие бесполезные в этом случае процедуры.

Попасть сотрудником в такие клиники также не сложно, уточнил врач.

«Они часто вербуют персонал. И там много врачей по совместительству работают. «Набирают» они и пациентов, постоянно обзванивая нормальные клиники и предлагая направить к ним больных. Обещают кешбэк. Я сам такие звонки получал», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере появилась новая схема мошенничества.