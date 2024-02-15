Врач Румянцев рассказал о современных методах борьбы с детской онкологией в России

Врач-онколог Александр Румянцев в беседе с RT объяснил, как в России побеждают детскую онкологию и почему к маленьким пациентам редко применяют хирургию.

Онкология может проявиться у ребенка в возрасте 2-4 лет, но сформироваться еще внутриутробно до рождения. Как уточнил врач, рак у ребенка обычно связан с кроветворной иммунной системой. Также немало случаев опухолей головного мозга, опухоли почек, костей и мягких тканей. У взрослых распространены другие поражения.

Говоря о детской онкологии врач отметил, что существует генетическая предрасположенность. В России женщинам проводят биохимический и ультразвуковой скрининг до родов и проверки после них. Румянцев подчеркнул, что методы выявления онкологии улучшаются. В 2024 году впервые провели расширенный неонатальный скрининг, который помог выявить начальные стадии заболевания и десятков детей.

«В этом году 1,2 млн новорожденных детей в России прошли расширенный скрининг. В общей сложности из этой группы 125 детей были выявлены с первичными иммунодефицитами, и самым тяжелым из них по прогнозу — до того, как развилось заболевание или расстройство, в том числе онкология, — была проведена трансплантация», — рассказал специалист.

Если УЗИ выявляет, что у новорожденного ребенка есть опухоль или предпосылки к онкологии, то он на четвертые сутки он поступает в онкологическую службу для лечения. Применение хирургии в отношении детей – редкость, часто врачи ограничиваются медикаментозным лечением.

Родителям врач рекомендовал внимательнее относиться к здоровью детей, так как они могут не говорить о своих симптомах. Если ребенок вялый, у него увеличились лимфоузлы, он страдает от головных болей, то это уже повод провериться на онкологию.

Выздоровление пациентов в онкоцентрах в РФ составляет почти 85%. Успешно лечат даже острые патологии, такие как лимфобластный лейкоз, злокачественная лимфома, гистиоцитоз: здесь показатели достигают 90%. Врач выразил уверенность, что в будущем в России успешно помогут всем детям и взрослым, а ученые найдут ключ к решению пока неизлечимых видов онкологии.

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