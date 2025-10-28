Онколог назвал возможные причины заражения гепатитом в камчатском онкодиспансере

Вспышка гепатита в онкологическом диспансере на Камчатке могла произойти из-за нарушений санитарных норм при проведении медицинских процедур. По мнению экспертов, источником заражения пациентов могли стать нестерильные растворы или многоразово использованный медицинский инструментарий, передает aif.ru.

Как пояснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, инфицирование, вероятнее всего, произошло в процедурном кабинете во время внутривенных вливаний. По его словам, к подобным последствиям обычно приводят ошибки медицинского персонала, связанные с несоблюдением правил асептики и антисептики.

Специалист отметил, что расследование должно установить, были ли нарушены обработки инструментов или приготовления инфузионных растворов. В настоящее время проверяющие органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за врачебной ошибки гепатитом заразились более 160 пациентов.