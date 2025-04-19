Онколог объяснил, кому грозит рак как у Заворотнюк и Фриске

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал , что глиобластома, или рак мозга, может появиться абсолютно у любого человека.

Специалист отметил, что развитие тяжелой формы рака может быть вызвано пороками такого рака, вредными привычками и внешним воздействием электромагнитного излучения. При этом неизвестно, насколько увеличивают риски развития рака электромагнитные фоны телефонов и другой техники: исследования на эту тему все еще проводятся.

«Если у человека появляется постоянная головная боль, либо нарастающие проблемы со зрением, обонянием, головокружение, необходимо обратиться к врачу и провести исследование головного мозга», — добавил Черемушкин.

Напомним, что от рака мозга умерли певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк. Последней не стало в 2024 году после пяти лет борьбы с онкологией.

Ранее сообщалось, что в России создали лекарство от онкологических заболеваний.