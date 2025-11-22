Онколог раскрыла правду о первых признаках страшной болезни

Врач-онколог Суна Исакова назвала в беседе с RT общие симптомы, которые могут сопровождать развитие опухолевых процессов. К ним относятся беспричинное повышение температуры тела, повышенная утомляемость, слабость, немотивированная потеря веса и длительный болевой синдром.

Специалист пояснила, что большинство таких симптомов обусловлено выбросом воспалительных цитокинов. Эти белковые молекулы сигнализируют организму о наличии патологических процессов.

Онколог отметила, что перечисленные симптомы не являются специфичными для онкологических заболеваний. Они могут сопровождать различные соматические и психические патологии, включая депрессивные расстройства. По словам Исаковой, онкологические заболевания редко проявляются только общими симптомами. Обычно присутствуют дополнительные жалобы, помогающие в диагностике.

Специалист рекомендовала обращаться за медицинской помощью при появлении любых настораживающих симптомов. Раннее выявление онкологических заболеваний повышает вероятность успешного лечения.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл главный вопрос, который должен задавать каждый врач.